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Флик: надеюсь, в сборной примут правильное решение по Ямалю

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что полузащитник сине-гранатовых Ламин Ямаль не будет задействован в ноябрьских матчах сборной Испании. Об этом сообщает Goal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

17-летний футболист травмировал правый голеностоп в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). Из-за повреждения он пропустил воскресный матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:1).

«Думаю, что врачи попросят, чтобы Ламин не играл за сборную. Мы поговорим с Королевской футбольной федерацией. Он бы сыграл с “Реалом Сосьедад”, если бы была такая возможность, но ее не было. Надеюсь, что в сборной будет принято правильное решение», — сказал Флик.

Сборная Испании занимает первое место в группе 4 Лиги наций (Лига А), имея после четырех матчей десять набранных очков. 15 ноября испанцы сыграют на выезде против Дании, а 18 ноября примут Швейцарию.

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