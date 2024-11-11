Флик: надеюсь, в сборной примут правильное решение по Ямалю

17-летний футболист травмировал правый голеностоп в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). Из-за повреждения он пропустил воскресный матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:1).
«Думаю, что врачи попросят, чтобы Ламин не играл за сборную. Мы поговорим с Королевской футбольной федерацией. Он бы сыграл с “Реалом Сосьедад”, если бы была такая возможность, но ее не было. Надеюсь, что в сборной будет принято правильное решение», — сказал Флик.
Сборная Испании занимает первое место в группе 4 Лиги наций (Лига А), имея после четырех матчей десять набранных очков. 15 ноября испанцы сыграют на выезде против Дании, а 18 ноября примут Швейцарию.