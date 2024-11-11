Флик: надеюсь, в сборной примут правильное решение по Ямалю

«Думаю, что врачи попросят, чтобы Ламин не играл за сборную. Мы поговорим с Королевской футбольной федерацией. Он бы сыграл с “Реалом Сосьедад”, если бы была такая возможность, но ее не было. Надеюсь, что в сборной будет принято правильное решение», — сказал Флик.