Ламин Ямаль пропустит до трех недель из-за травмы

17-летний испанец получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). По итогам медосмотра Ямалю диагностировали растяжение связок правого голеностопа.
Также из-за травмы выбыл из строя нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. 36-летний поляк травмировал спину в воскресном матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:1). Врачи рекомендовали Левандовски десятидневный отдых.
Таким образом, Ямаль и Левандовски не сыграют за свои национальные команды в ноябрьских матчах Лиги наций.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на шесть очков. 23 ноября каталонцы на выезде сыграют с «Сельтой».