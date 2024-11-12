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Стали известны план и указание Аморима руководству «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прибыл в расположение английского клуба и провел встречу с руководством «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 39-летний специалист на первой встрече дал понять руководству, что в «Манчестер Юнайтед» необходимо приглашать футболистов, которые смогут играть очень интенсивно. Это главное требование португальца к потенциальным новичкам. Также Аморим заявил о том, что планирует перевести команду на игру в три центральных защитника.

О назначении Аморима было официально объявлено 1 ноября. До этого он четыре с половиной года возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым дважды становился чемпионом Португалии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 24 ноября на выезде против «Ипсвича».

Манчестер Юнайтед