Стали известны план и указание Аморима руководству «Ман Юнайтед»

По информации источника, 39-летний специалист на первой встрече дал понять руководству, что в «Манчестер Юнайтед» необходимо приглашать футболистов, которые смогут играть очень интенсивно. Это главное требование португальца к потенциальным новичкам. Также Аморим заявил о том, что планирует перевести команду на игру в три центральных защитника.