СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» летом 2025 года

Хаби Алонсо играл за «сливочных» с 2009 по 2014 год. В минувшем сезоне «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения. В заключительном туре «Байер» на домашнем поле обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1. Леверкузенцы в 34 турах чемпионата Германии одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью, набрав 90 очков.