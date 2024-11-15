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СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» летом 2025 года

Об этом сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский специалиста Хаби Алонсо, на данный момент возглавляющий леверкузенский «Байер», станет новым главным тренером мадридского «Реала» летом 2025 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти.

Ранее Плеттенберг сообщал, что интерес к Алонсо также проявляет «Манчестер Сити», однако в «Байере» считают, что испанский специалист возглавит именно «Королевский клуб». Также подчеркивалось, что приход Алонсо в «Реал» увеличивает шансы на переход в испанский гранд атакующего полузащитника «фармацевтов» Флориана Вирца.

Хаби Алонсо играл за «сливочных» с 2009 по 2014 год. В минувшем сезоне «Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения. В заключительном туре «Байер» на домашнем поле обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1. Леверкузенцы в 34 турах чемпионата Германии одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью, набрав 90 очков.

После 13 туров «Реал» с 27 очками идет на втором месте в чемпионате Испании, на шесть очков отставая от лидирующей «Барселоны». При этом у подопечных Карло Анчелотти есть матч в запасе.

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