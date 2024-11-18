Бентанкур дисквалифицирован на 7 матчей за шутку про корейцев

Инцидент случился в июне этого года, когда Бентанкур участвовал в ток-шоу на уругвайском телевидении. Телеведущий попросил у него футболку его одноклубника Сона, на что он ответил: «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они все выглядят одинаково».
27-летний уругваец впоследствии принес публичные извинения, назвав случившееся «очень плохой шуткой», а также лично извинился перед своим одноклубником. Однако это не уберегло игрока от наказания.
AПЛ оштрафовала Бентанкура на 100 тысяч фунтов и дисквалифицировала на семь матчей. Запрет распространяется только на внутренние турниры. Таким образом, полузащитник пропустит матчи против «Манчестер Сити», «Фулхэма», «Борнмута», «Челси», «Саутгемптона» и «Ливерпуля», а также встречу с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Дисквалификация завершится 26 декабря.
Бентанкур перешел в «Тоттенхэм» зимой 2022 года из «Ювентуса» за 19 млн евро. В этом сезоне уругваец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
«Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на три очка. В субботу, 23 ноября, «шпоры» на выезде сыграют с «Манчестер Сити». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.