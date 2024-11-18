Бентанкур дисквалифицирован на 7 матчей за шутку про корейцев

Инцидент случился в июне этого года, когда Бентанкур участвовал в ток-шоу на уругвайском телевидении. Телеведущий попросил у него футболку его одноклубника Сона, на что он ответил: «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они все выглядят одинаково».