Лондонский «Тоттенхэм» изменил эмблему, убрав оттуда название клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».
«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст “Тоттенхэм Хотспур” мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».
После 11 туров «Тоттенхэм» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда Анге Постекоглу смогла набрать 16 очков — пять побед, одна ничья, пять поражений. Лидирует в данный момент «Ливерпуль». «Красные» набрали 28 очков и на 5 очков опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити».