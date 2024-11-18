«Тоттенхэм» изменил эмблему, убрав оттуда название клуба

«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст “Тоттенхэм Хотспур” мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».