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«Тоттенхэм» изменил эмблему, убрав оттуда название клуба

Отмечается, что над обновлением стиля «Тоттенхэма» работало более 300 человек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Лондонский «Тоттенхэм» изменил эмблему, убрав оттуда название клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст “Тоттенхэм Хотспур” мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».

После 11 туров «Тоттенхэм» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда Анге Постекоглу смогла набрать 16 очков — пять побед, одна ничья, пять поражений. Лидирует в данный момент «Ливерпуль». «Красные» набрали 28 очков и на 5 очков опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити».

Тоттенхэм Хотспур
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