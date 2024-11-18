Игроки испанского клуба специально вышли на матч в грязной форме

На выходных «Леванте» принял «Эльче» (1:1) в Сегунде — это первый матч в провинции Валенсия после масштабного наводнения, унесшего больше 220 жизней. Местная команда поддержала ликвидаторов последствий стихийного бедствия, выйдя на поле в специальных «грязных» футболках. Уникальную форму выставят на благотворительный аукцион.
«Леванте» подготовил форму с элементами, похожими на пятна от грязи. На ней также надпись с благодарностью спасателям: «В знак уважения ко всем, кто был рядом, когда вы были нам нужны».
Перед игрой «Леванте» на стадионе прошла памятная церемония и минута молчания в полной темноте. Футболки с подписями игроков выставят на аукцион по стартовой цене в 100 евро, а вырученные средства направят на помощь пострадавшим.
«Леванте» выступает в Сегунде, втором по силе футбольном дивизионе Испании. После 15 туров футболисты из Валенсии находятся на седьмом месте в турнирной таблице, отставая на 4 очка от второго места, выводящего напрямую в Ла Лигу. При этом у «Леванте» два матча в запасе.