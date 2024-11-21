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Жозе Моуринью хочет, чтобы Роналду перешел в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью связался с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы узнать его мнение о потенциальном переходе в турецкий клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает турецкий новостной портал Fotomac, португальский специалист лично позвонил Роналду и спросил у него: «Ты счастлив в “Аль-Насре”? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к “Фенербахче”?».

По данным источника, спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко уже связался с агентом Роналду.

Криштиану Роналду перешел в саудовский клуб в январе 2023 года. Португалец провел 79 матчей за «Аль-Наср», в которых забил 68 мячей и сделал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Жозе Моуринью в июне занял пост главного тренера «Фенербахче». Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.

Фенербахче