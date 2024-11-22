«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе долг в размере 55 млн евро

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить 25-летнему нападающему 55 млн евро. Клуб подал на это решение апелляцию, которая была отклонена юридическим комитетом LFP.
У «ПСЖ» еще остается возможность направить апелляцию в Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции и трудовой трибунал страны.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за 180 млн евро. За семь лет он провел за парижский клуб 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
Звездный форвард официально покинул «ПСЖ» 1 июля в связи с истечением срока действия контракта, после чего на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». В августе стало известно, что Мбаппе обратился в LFP и УЕФА с требованием взыскать со своей бывшей команды 55 млн евро. В эту сумму входят треть подписного бонуса (36 млн), зарплата игрока за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы.
В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 16 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.