«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе долг в размере 55 млн евро

Звездный форвард официально покинул «ПСЖ» 1 июля в связи с истечением срока действия контракта, после чего на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». В августе стало известно, что Мбаппе обратился в LFP и УЕФА с требованием взыскать со своей бывшей команды 55 млн евро. В эту сумму входят треть подписного бонуса (36 млн), зарплата игрока за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы.