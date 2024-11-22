Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в Барселону в будущем.
«Мои дети — каталонцы. Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение — жить в Барселоне, потому что это наш дом», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.
Ранее стало известно, что аргентинский форвард посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны», которое пройдет 29 ноября в театре Лисео. Аргентинец получил приглашения от президента клуба Жоана Лапорты. Ожидается, что Месси посетит мероприятие, несмотря на напряженные отношения с клубом после ухода в 2021 году. Помимо Лионеля, на празднование юбилея «Барселоны» приглашены Хави, Андрес Иньеста, Пеп Гвардиола и другие легенды клуба.
Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. За клуб он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 голевые передачи. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 39 матчей, в которых забил 34 мяча и сделал 18 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.