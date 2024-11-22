Месси заявил, что планирует вернуться в Барселону в будущем

«Мои дети — каталонцы. Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение — жить в Барселоне, потому что это наш дом», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.