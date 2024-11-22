Флик ответил на похвалу Месси в отношении нынешней «Барселоны»

Лионель Месси поделился впечатлениями об игре своей бывшей команды.
«Они невероятны, это меня не удивляет, потому что это не что-то новое, это происходило всегда или, по крайней мере, с тех пор, как я перешел в “Барселону” в 13 лет. Это потрясающе, что молодым ребятам предоставляют возможности в последние несколько лет. Когда им дают шанс и доверяют, они отвечают должным образом, потому что знают клуб лучше всех и привыкли играть в таком стиле с детства. Когда их поддерживают, случаются такие вещи, как это происходило и в другие времена», — сказал аргентинец в интервью программе El nou clam на TV3.
«Для меня большая честь, потому что эти слова принадлежат лучшему игроку “Барселоны” в истории. Также хорошо, что он следит за командой. Он очень ценит молодых игроков и помнит, что сделал для этого клуба. Это очень много значит для команды», — приводит слова Флика Sport.es.
Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. За клуб он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 голевые передачи. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.
Ханси Флик, который ранее работал в штабе Йоахима Лева в сборной Германии и возглавлял мюнхенскую «Баварию», занял пост главного тренера каталонского клуба летом 2024 года. После 13 туров нынешнего сезона испанской Примеры «Барселона» заработала 33 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице мадридского «Реала» на шесть очков. В Эль-Класико сине-гранатовые на выезде разгромили принципиального соперника со счетом 4:0.