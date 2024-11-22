Флик ответил на похвалу Месси в отношении нынешней «Барселоны»

«Они невероятны, это меня не удивляет, потому что это не что-то новое, это происходило всегда или, по крайней мере, с тех пор, как я перешел в “Барселону” в 13 лет. Это потрясающе, что молодым ребятам предоставляют возможности в последние несколько лет. Когда им дают шанс и доверяют, они отвечают должным образом, потому что знают клуб лучше всех и привыкли играть в таком стиле с детства. Когда их поддерживают, случаются такие вещи, как это происходило и в другие времена», — сказал аргентинец в интервью программе El nou clam на TV3.