Неймар отреагировал на слова Родри о Винисиусе: Он стал болтуном

Ранее испанский футболист сказал: «Винисиус — один из лучших игроков мира. Он умный парень и станет лучше, когда поймет, что чем больше внимания ты уделяешь игре, тем лучше становишься».
«Теперь он стал болтуном», — написал Неймар в комментариях к публикации с этими словами Родри в социальных сетях.
Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным этой награды. Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, долгое время считавшийся главным претендентом на награду, занял второе место.
Когда выяснилось, что нападающий награду не получит, и он, и весь клуб бойкотировали церемонию. Но на этом скандалы не закончились. Разочарованные проигрышем Винисиуса, фанаты писали оскорбления в комментариях на страницах самых популярных пользователей с фамилией Родриго. Самый большой шквал гнева болельщиков обрушился на аккаунт 21-летней певицы, на который подписано более 38 млн человек.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024. В сентябре Родри получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона.