Неймар отреагировал на слова Родри о Винисиусе: Он стал болтуном

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024. В сентябре Родри получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона.