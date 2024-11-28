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Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии стал новым главным тренером «Ковентри», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на два с половиной года.

— «Ковентри Сити» рад объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба. 46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые выведет команду на поле в эту субботу в матче с «Кардифф Сити» на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Фрэнка будут поддерживать два новых тренера, Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми он много работал ранее, — сказано в заявлении клуба.

«Ковентри» станет четвертым клубом в тренерской карьере Лэмпарда. Ранее он возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон».

После 17 туров «Ковентри» имеет в своем активе 17 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб находится в двух очках от зоны вылета.

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