Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри»

— «Ковентри Сити» рад объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба. 46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые выведет команду на поле в эту субботу в матче с «Кардифф Сити» на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Фрэнка будут поддерживать два новых тренера, Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми он много работал ранее, — сказано в заявлении клуба.