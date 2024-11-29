Доннарумма недоволен положением в «ПСЖ» после прихода Сафонова

По информации источника, 25-летний итальянец остался крайне недоволен решением главного тренера парижан Луиса Энрике оставить его в запасе в выездной игре Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Место в воротах в этом матче занял Сафонов, а Доннарумма остался на скамейке запасных.
Отмечается, что Энрике после прихода Сафонова не видит в Доннарумме постоянного первого номера команды, что вызывает у итальянца обеспокоенность.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб шесть матчей, в которых пропустил три мяча и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В этом сезоне на счету итальянца 11 матчей за парижан, в которых он пропустил 13 мячей и дважды сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.