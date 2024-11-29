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Доннарумма недоволен положением в «ПСЖ» после прихода Сафонова

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением после прихода в клуб российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 25-летний итальянец остался крайне недоволен решением главного тренера парижан Луиса Энрике оставить его в запасе в выездной игре Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Место в воротах в этом матче занял Сафонов, а Доннарумма остался на скамейке запасных.

Отмечается, что Энрике после прихода Сафонова не видит в Доннарумме постоянного первого номера команды, что вызывает у итальянца обеспокоенность.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб шесть матчей, в которых пропустил три мяча и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В этом сезоне на счету итальянца 11 матчей за парижан, в которых он пропустил 13 мячей и дважды сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Бавария
1:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Ким Мин Джэ
38′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
77′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
23
Саша Боэ
10
Лерой Сане
72′
7
Серж Гнабри
84′
11
Кингсли Коман
68′
72′
17
Майкл Олисе
77′
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
57′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
71′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
37′
57′
8
Фабиан Руис
83′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
65′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
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