Лионель Месси признан лучшим игроком сезона-2024 в МЛС

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 19 матчах чемпионата МЛС, а в трех играх плей‑офф записал в актив гол и результативный пас. «Интер Майами» выиграл регулярный сезон, но уступил «Атланте Юнайтед», за который играет россиянин Алексей Миранчук, в ⅛ финала плей‑офф МЛС.
В этом году Месси обошел в голосовании колумбийского нападающего «Коламбус Крю» Кучо Эрнандеса. 37‑летний форвард стал пятым аргентинцем, получившим награду лучшему игроку сезона в МЛС. Ранее престижную награду получали Кристиан Гомес (2006), Гильермо Баррос Скелотто (2009), Диего Валери (2017) и Лусиано Акоста (2023).
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 39 матчей, в которых забил 34 мяча и сделал 18 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.