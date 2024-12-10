Основной вратарь «Ливерпуля» восстановился после травмы

Сегодня, 10 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде встретится с «Жироной».
«Претендует ли Алиссон на место в стартовом составе? Да, претендует. Определенно приятно, что он вернулся и снова доступен. На протяжении стольких лет Алиссон был настолько выдающимся игроком для нашего клуба, что мы ожидаем и надеемся, что он продолжит делать то же самое в предстоящие недели и месяцы.
Но если вы посмотрите на то, как сыграл его сменщик, вам будет нелегко сделать это еще лучше. Так что мы ожидаем, что он будет таким же, а может быть, даже немного лучше. Келлехер справился так хорошо, что мы можем сказать, что у нас есть два очень хороших вратаря», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции.
Напомним, последний раз Алиссон выходил на поле в матче седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). В той встрече голкипер получил травму подколенного сухожилия и не смог доиграть матч.
Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В составе клуба он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, а также обладателем Кубка Англии и Кубка лиги (дважды).
«Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов с 15 очками. Команда Арне Слота выиграла все пять матчей общего этапа.