Основной вратарь «Ливерпуля» восстановился после травмы

«Претендует ли Алиссон на место в стартовом составе? Да, претендует. Определенно приятно, что он вернулся и снова доступен. На протяжении стольких лет Алиссон был настолько выдающимся игроком для нашего клуба, что мы ожидаем и надеемся, что он продолжит делать то же самое в предстоящие недели и месяцы.



Но если вы посмотрите на то, как сыграл его сменщик, вам будет нелегко сделать это еще лучше. Так что мы ожидаем, что он будет таким же, а может быть, даже немного лучше. Келлехер справился так хорошо, что мы можем сказать, что у нас есть два очень хороших вратаря», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции.