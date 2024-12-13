Жизнь вопреки стереотипам: самые красивые дочери легендарных футболистов

Надевайте солнечные очки, сейчас повеет ослепительной красотой со всех сторон, ведь в этой подборке мы увидим топ-5 самых привлекательных дочерей футболистов. В голове сразу возникает образ той самой принцессы без единой заботы в жизни. Однако спешим обрадовать или расстроить: каждая из них по-своему удивительна, ведь, кажется, звездная фамилия в их жизни не сыграла особой роли, потому что амбиций и характера у этих девушек предостаточно!
Дальма Марадона, дочь Диего Марадоны
Открывает наш топ невероятная Дальма Марадона — старшая дочь чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны. Несмотря на скандальную известность своего отца, Дальма действительно «пай-девочка» в самом хорошем смысле этого слова. Она первая в своей семье, кто закончил среднюю школу и университет. Девушка признавалась, что ей очень важно тренироваться и обучаться постоянно.
От отца Дальме достался сильный характер и это сыграло ей только в плюс. В одном из интервью Дальма заявляла, что стала бы известной без своей фамилии. И это правда — Дальма профессиональная актриса, сыгравшая впервые в кино еще в детстве, в фильме «Дикий ангел». Отца девушка вспоминает с теплом, говоря, что восхищалась им всегда.
«Он во что-то верит и защищает это, даже если это лишает его работы, которую любит делать больше всего. Это говорит о нем как о человеке с большой буквы. И он прыгает выше всех остальных, которые потом говорят: “О Марадоне больше никто не вспоминает”. Я восхищаюсь им как футболистом, потому что это то, чего нельзя отрицать: нравится вам это или нет, он был лучшим в мире», — сказала Дальма в интервью «LA Nacion».
Кристина Пименова, дочь экс-нападающего сборной России Руслана Пименова
Дочь бывшего нападающего сборной России Руслана Пименова, пожалуй, уже затмила своего отца по популярности. В 9 лет ее признавали самой красивой девочкой в мире. Многие хотя бы раз видели лицо Кристины, ведь модельные агентства тогда быстро оборвали телефон их семье, а фото юной красавицы были и на билбордах, и в интернете.
Черты лица у Пименовой действительно ангельские, гармоничные и по сей день. У нее за плечами уже есть опыт работы моделью за рубежом, в 10 лет она подписала контракт с агентством в Лос-Анджелесе (США). Сейчас Кристине 18, она сотрудничает с модельным агентством Avant Models Agency в Москве.
Ивана Недвед. Дочь легенды «Ювентуса» Павла Недведа
Мы ждем от футболистов красивых голов и ассистов, но что, если у них получаются еще и красивые дети? Заглядывая на страницы дочерей знаменитых игроков, мы можем с уверенностью заявить, что этот талант у легенд мирового футбола — не редкость. Эта подборка медленно, но верно превращается в песню со словами «я себя сделала сама», ведь Ивана Недвед, как и предыдущие девушки, не рассчитывала на популярность отца и после университета сразу пошла работать.
Сначала она устроилась в отдел управления брендом и коммуникациями итальянского автомобильного бренда Alfa Romeo. Затем она прошла стажировку в журнальном издательстве Condé Nast, одновременно работая PR-специалистом в редакции итальянского Vogue.
Внешность у девушки весьма привлекательна. Сейчас Ивана блогер и инстаграм*-модель, однако ее навыки PR-специалиста пригождаются до сих пор — она продвигает различные проекты и бренды с помощью социальных сетей.
С 2021 года стало известно, что сердце Недвед занято, она состоит в отношениях с теннисистом, 22-й ракеткой мира Себастьяном Кордой.
Джемма Оуэн, дочь экс-футболиста сборной Англии Майкла Оуэна
Им так хотелось, чтобы дочь не оставила тренировки, что они даже завели свою конюшню. План сработал и вот, в свои 19 лет Джемма — чемпионка Великобритании по конному спорту. В июле 2021 года она даже представляла Англию на чемпионате Европы. У Джеммы есть пони по кличке Дер Кляйн Лорд. Он уже принес ей удачу: серебряную командную медаль и бронзовую индивидуальную медаль на Национальных конных играх.
Ах, да, у Оуэн есть небольшая собственная компания по производству купальников. С 2021 года она начала приносить прибыль, что несомненно радует, ведь теперь жизнь девушки точно можно назвать безбедной!
Интересный факт: Джемма участвовала в реалити-шоу «Остров любви», где танцевала стриптиз. Ее отец Майкл отреагировал на случившееся, отправив смайлик, испуганно смотрящий сквозь пальцы. Ему изначально не понравилась идея с участием, однако он все равно отважно защищает дочь в интернете, отвечая на комментарии недоброжелателей.
Яна Аршавина, дочь легендарного российского футболиста Андрея Аршавина
Единственной дочери Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской пока 16 лет. Наблюдать за ней можно только в соцсетях Юлии, потому что у самой Яны страницы нет. Прошлый личный аккаунт был удален, вероятно, это правило, установленное Барановской, потому что девочке еще нет 18 лет.
Неизвестно, принимает ли Андрей участие в воспитании дочери, поскольку после развода все трое детей остались вместе с Юлией. Сейчас Яна занимается танцами и успела принять участие в проектах World of Dance, «Dance Революция», «Все на Dance». Без хейта не обошлось — девочку обвинили в том, что участие в проектах напрямую связано с ее звездными родителями, а под видео с выступлениями комментаторы называют танцы Яны спорными.
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