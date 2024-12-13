Жизнь вопреки стереотипам: самые красивые дочери легендарных футболистов

«Он во что-то верит и защищает это, даже если это лишает его работы, которую любит делать больше всего. Это говорит о нем как о человеке с большой буквы. И он прыгает выше всех остальных, которые потом говорят: “О Марадоне больше никто не вспоминает”. Я восхищаюсь им как футболистом, потому что это то, чего нельзя отрицать: нравится вам это или нет, он был лучшим в мире», — сказала Дальма в интервью «LA Nacion».