Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость звездного игрока. Стоимость Роналду была снижена на 3 миллиона евро. Теперь нападающий «Аль-Насра», которому в феврале 2025 года исполнится 40 лет, оценивается в 12 миллионов евро. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча», стоимость Криштиану на пике составляла 120 миллионов евро.