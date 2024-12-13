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Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровень

Трансферная стоимость 39-летнего португальца упала на самый низкий уровень в его карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость звездного игрока. Стоимость Роналду была снижена на 3 миллиона евро. Теперь нападающий «Аль-Насра», которому в феврале 2025 года исполнится 40 лет, оценивается в 12 миллионов евро. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча», стоимость Криштиану на пике составляла 120 миллионов евро.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» теперь не входит в десятку самых дорогих игроков Саудовской Аравии. Первое место занимает французский полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби (35 миллионов).

В нынешнем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ан-Наср» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.