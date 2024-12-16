«Барселона» второй раз в истории проиграла «Леганесу» в Ла Лиге

Встреча прошла на домашнем поле сине-гранатовых. В составе «Леганеса» гол забил Серхио Гонсалес (4-я минута). Этот мяч стал вторым самым быстрым голом в истории «Леганеса» в Ла Лиге. В 2017 году на 3-й минуте матча с «Севильей» отличился Габриэль Перес.