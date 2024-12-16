«Барселона» второй раз в истории проиграла «Леганесу» в Ла Лиге

Встреча прошла на домашнем поле сине-гранатовых. В составе «Леганеса» гол забил Серхио Гонсалес (4-я минута). Этот мяч стал вторым самым быстрым голом в истории «Леганеса» в Ла Лиге. В 2017 году на 3-й минуте матча с «Севильей» отличился Габриэль Перес.
«Барселона» второй раз в истории уступила «Леганесу» в матче чемпионата Испании. Ранее все семь встреч завершились победой каталонского клуба. В текущем сезоне Ла Лиги «Леганес» одержал первую победу на выезде.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками. В последних шести турах каталонцы одержали одну победу при трех поражениях и двух ничьих. На втором месте располагается «Атлетико», уступая команде Ханси Флика по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Реал» с 37 баллами.
В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «Атлетико». А мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграет против «Севильи».