Игрок «Реала» посмеялся над поражением «Барселоны» от «Леганеса»

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. «Реал» занимает третью строчку и отстает от каталонцев на один балл. При этом у «сливочных» имеется одна игра в запасе.