Игрок «Реала» посмеялся над поражением «Барселоны» от «Леганеса»

В социальных сетях появилось видео, на котором Рюдигер рассмеялся, увидев результат матча сине-гранатовых на экране своего смартфона. В этот момент 31-летний немец находился на рекламном мероприятии.
«Барселона» потерпела второе домашнее поражение в Ла Лиге подряд. 30 ноября каталонцы дома уступили «Лас-Пальмасу» (1:2).
«Реал» на минувших выходных также не смог победить, сыграв на выезде вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Рюдигер отыграл в этом матче все 90 минут.
«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. «Реал» занимает третью строчку и отстает от каталонцев на один балл. При этом у «сливочных» имеется одна игра в запасе.
В субботу, 21 декабря, «Барселона» дома сыграет с «Атлетико», а «Реал» на следующий день встретится с «Севильей».