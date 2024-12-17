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Василий Березуцкий рассказал, что его шокировало в Китае

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Василий Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА рассказал, что его шокировало за время работы в Китае.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

«Здесь могут бить детей, что для меня ненормально. Периодически я вижу в самолете, как родители бьют своего маленького ребенка. Я даже не знал, что делать, в первый раз даже опешил. Я не скажу, что видел это много раз, но раза три-четыре», — сказал Березуцкий.

В январе 2024 года Василий Березуцкий стал ассистентом главного тренера клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. По итогам сезона клуб завоевал серебряные медали чемпионата Китая.

25 ноября Березуцкий стал главным тренером «Сабаха», подписав с азербайджанским клубом контракт на 2,5 года. «Сабах» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от лидирующего «Карабаха» на 15 очков.