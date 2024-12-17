Василий Березуцкий рассказал, что его шокировало в Китае

«Здесь могут бить детей, что для меня ненормально. Периодически я вижу в самолете, как родители бьют своего маленького ребенка. Я даже не знал, что делать, в первый раз даже опешил. Я не скажу, что видел это много раз, но раза три-четыре», — сказал Березуцкий.