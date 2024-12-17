Леонид Слуцкий ответил, планирует ли учить китайский язык

«Не собираюсь ли учить китайский язык? Это невозможно. Потому что они фонетически по-другому звучат. Они разговаривают, прикрепив язык к верхнему нёбу. Поэтому только на фонетику уходит несколько лет. В общем, пока я выучу только фонетику, не переходя к языку, меня уже оттуда выгонят», — сказал Слуцкий в шоу «Перевозчик» на ютуб-канале «10 is 10».