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Леонид Слуцкий ответил, планирует ли учить китайский язык

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» считает невозможным для себя освоение китайского языка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

«Не собираюсь ли учить китайский язык? Это невозможно. Потому что они фонетически по-другому звучат. Они разговаривают, прикрепив язык к верхнему нёбу. Поэтому только на фонетику уходит несколько лет. В общем, пока я выучу только фонетику, не переходя к языку, меня уже оттуда выгонят», — сказал Слуцкий в шоу «Перевозчик» на ютуб-канале «10 is 10».

Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий, который по завершении сезона в Китае стал главным тренером азербайджанского «Сабаха».

В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.