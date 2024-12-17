Леонид Слуцкий рассказал, как проходят его дни в Китае

«Как проходят дни в Китае? На работе. Так все время у тренера проходит день. Утром приехал, вечером приехал. Все. Несколько раз в неделю занимаюсь теннисом. У нас там есть русское сообщество и мы по понедельникам ходим играем в квиз. Но я не блестяще выгляжу в нашей команде, как и наша команда.



Если выходной у нас, мы едем на природу. У них прекрасные озера есть. Культура и природа Юго-Восточной Азии — она широченная. Какой-нибудь “Цирк Дю Солей”, потому что там очень развита вся эта культура. Шанхай — очень современный город. Думаю, Шанхай входит в тройку лучших городов мира сейчас», — сказал Слуцкий.