В футбольной Суперлиге предусмотрели участие клубов из России

После ребрендинга организаторы переименовали турнир. Теперь он называется Лигой объединения. В каждом турнире будут участвовать 96 клубов, разделенных на четыре дивизиона. В первых двух высших дивизионах будет по 16 команд, а в остальных — по 32. По итогам сезона четыре лучшие команды с двух высших уровней выйдут в плей-офф и сыграют друг против друга. Полуфиналы и финалы пройдут без ответных матчей в одной стране.