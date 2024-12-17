В футбольной Суперлиге предусмотрели участие клубов из России

Организаторы футбольной Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России. Обновленный формат проведения опубликован пресс-службой A22, дочерней компанией Суперлиги.
После ребрендинга организаторы переименовали турнир. Теперь он называется Лигой объединения. В каждом турнире будут участвовать 96 клубов, разделенных на четыре дивизиона. В первых двух высших дивизионах будет по 16 команд, а в остальных — по 32. По итогам сезона четыре лучшие команды с двух высших уровней выйдут в плей-офф и сыграют друг против друга. Полуфиналы и финалы пройдут без ответных матчей в одной стране.
В турнир можно будет попасть тремя способами: стать победителем прошлогоднего розыгрыша, отобраться через внутреннее первенство или пройти квалификацию через плей-офф соревнований. В соревновании предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию. Выступление российских клубов в Суперлиге будет зависеть от мнения участников соревнований, которые сами формируют критерии допуска.
В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.
В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.
С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.