Аморим после вылета из Кубка лиги: Наша цель — выиграть АПЛ

«Мы отключились в начале второго тайма, это был тяжелый момент. Если посмотреть на всю игру, мы были лучшей командой, но они были более хладнокровны. Мы проиграли, но борьба парней была для меня очень важна.



Чувствовали себя комфортно и владели мячом. Проблема была не в последнем пасе, а в последнем ударе.



Мы не можем думать, что победа в Кубке лиги бы означала, что все в порядке. У нас будет долгий путь, команда совершенствуется. Наша цель — выиграть Премьер-лигу. Сколько времени на этой уйдет, я не знаю», — приводит слова Аморима BBC.