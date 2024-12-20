Аморим после вылета из Кубка лиги: Наша цель — выиграть АПЛ

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Доминик Соланке еще по голу забили Ден Кулушевски и Сон Хын Мин. Южнокорейский нападающий отличился прямым ударом с углового. У «Манчестер Юнайтед» забитыми мячами отметились Джошуа Зиркзе, Амад Диалло и Джонни Эванс.
«Мы отключились в начале второго тайма, это был тяжелый момент. Если посмотреть на всю игру, мы были лучшей командой, но они были более хладнокровны. Мы проиграли, но борьба парней была для меня очень важна.
Чувствовали себя комфортно и владели мячом. Проблема была не в последнем пасе, а в последнем ударе.
Мы не можем думать, что победа в Кубке лиги бы означала, что все в порядке. У нас будет долгий путь, команда совершенствуется. Наша цель — выиграть Премьер-лигу. Сколько времени на этой уйдет, я не знаю», — приводит слова Аморима BBC.
В ½ финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем», который в четвертьфинальном матче одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1. Вторую полуфинальную пару составили «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».