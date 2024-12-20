Мбаппе: С 14 лет все говорили мне, что я стану великим

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным. Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта — завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды», — приводит слова Мбаппе ESPN.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. В составе «сливочных» игрок стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне «Реал» продолжает бороться за победу в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов. Килиан Мбаппе принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами.
Ранее стало известно, что в Швеции закрыли дело об изнасилованиии из-за недостатка доказательств, в котором фигурировал Мбаппе.
Напомним, по данным шведских СМИ, Мбаппе подозревался в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. По данным TV4 News, пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявила о намерении футболиста подать иск за клевету.