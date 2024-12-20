Мбаппе: С 14 лет все говорили мне, что я стану великим

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным. Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта — завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды», — приводит слова Мбаппе ESPN.