Пикфорд отразил пенальти от Холанда благодаря шпаргалке на бутылке

На 51-й минуте украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко в своей штрафной площади сфолил на полузащитнике «горожан» Савиньо. Главный арбитр встречи Саймон Хупер указал на точку, к которой подошел Холанд. Норвежец пробил в левый нижний от вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который уверенно потащил удар. На добивании Холанд головой отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Во время подготовки к пенальти Пикфорд воспользовался заранее заготовленной шпаргалкой, которая была наклеена на бутылку с водой. Впервые подобную тактику 30-летний англичанин использовал в сборной на ЧМ-2018 в России. Благодаря этой хитрости Пикфорд сумел отразить два удара в финальном матче Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.). Также этот трюк вратарь провернул во время матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).
Шпаргалки Пикфорда содержит информацию о том, в какую область ворот игроки команды соперника чаще всего пробивают с точки и как этому противодействовать.
В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей. При этом в последних семи играх норвежец сумел отличиться лишь однажды.