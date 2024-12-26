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Пикфорд отразил пенальти от Холанда благодаря шпаргалке на бутылке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил пенальти в ворота «Эвертона» (1:1, второй тайм) в матче 18-го тура АПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На 51-й минуте украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко в своей штрафной площади сфолил на полузащитнике «горожан» Савиньо. Главный арбитр встречи Саймон Хупер указал на точку, к которой подошел Холанд. Норвежец пробил в левый нижний от вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который уверенно потащил удар. На добивании Холанд головой отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Во время подготовки к пенальти Пикфорд воспользовался заранее заготовленной шпаргалкой, которая была наклеена на бутылку с водой. Впервые подобную тактику 30-летний англичанин использовал в сборной на ЧМ-2018 в России. Благодаря этой хитрости Пикфорд сумел отразить два удара в финальном матче Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.). Также этот трюк вратарь провернул во время матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).

Шпаргалки Пикфорда содержит информацию о том, в какую область ворот игроки команды соперника чаще всего пробивают с точки и как этому противодействовать.

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей. При этом в последних семи играх норвежец сумел отличиться лишь однажды.

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Шон Дайч
Голы
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Жереми Доку)
14′
Эвертон
Илиман Ндиай
36′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
53′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
47
Фил Фоден
90+4′
6
Натан Аке
85′
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
8
Матео Ковачич
85′
19
Илкай Гюндоган
11
Жереми Доку
75′
17
Кевин Де Брейне
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
19
Виталий Миколенко
42′
32
Джарред Брантуэйт
87′
8
Орель Мангаля
79′
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
11
Джек Харрисон
23
Шеймус Коулман
52′
90′
2
Натан Паттерсон
9
Доминик Калверт-Льюин
70′
22
Армандо Бройя
10
Илиман Ндиай
81′
29
Йеспер Линдстрем
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
5
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Эвертон