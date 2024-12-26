Пикфорд отразил пенальти от Холанда благодаря шпаргалке на бутылке

Во время подготовки к пенальти Пикфорд воспользовался заранее заготовленной шпаргалкой, которая была наклеена на бутылку с водой. Впервые подобную тактику 30-летний англичанин использовал в сборной на ЧМ-2018 в России. Благодаря этой хитрости Пикфорд сумел отразить два удара в финальном матче Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.). Также этот трюк вратарь провернул во время матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).