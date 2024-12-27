Аморим обновил антирекорд тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед»

Накануне «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ. Это поражение стало для Аморима четвертым в первых семи играх во главе команды. Четвертое поражение тен Хага в сезоне-2022/23 пришлось на 13-й матч.
28 октября 2024 года тен Хаг был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 1 ноября Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». До этого он четыре с половиной года возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым дважды становился чемпионом Португалии.
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на семь очков. В понедельник, 30 декабря, «красные дьяволы» дома сыграют с «Ньюкаслом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.