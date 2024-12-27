Аморим обновил антирекорд тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед»

28 октября 2024 года тен Хаг был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 1 ноября Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». До этого он четыре с половиной года возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым дважды становился чемпионом Португалии.