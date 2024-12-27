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Аморим обновил антирекорд тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обновил клубный антирекорд по поражениям, установленный предыдущим наставником манкунианцев Эриком тен Хагом. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ. Это поражение стало для Аморима четвертым в первых семи играх во главе команды. Четвертое поражение тен Хага в сезоне-2022/23 пришлось на 13-й матч.

28 октября 2024 года тен Хаг был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 1 ноября Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». До этого он четыре с половиной года возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым дважды становился чемпионом Португалии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на семь очков. В понедельник, 30 декабря, «красные дьяволы» дома сыграют с «Ньюкаслом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Вулверхэмптон
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Витор Перейра
Рубен Аморим
Голы
Вулверхэмптон
Матеус Кунья
58′
Хван Хи Чхан
90+9′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
90′
4
Сантьяго Буэно
24
Тоте Гомеш
7
Андре
10
Матеус Кунья
3
Райан Аит Нури
87′
19
Родригу Гомеш
22
Нелсон Семеду
90′
15
Крейг Доусон
8
Жоау Гомес
33′
73′
20
Томми Дойл
9
Йорген Странд Ларсен
90′
27
Жан-Рикне Беллегард
29
Гонсалу Гедеш
74′
11
Хван Хи Чхан
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18′
47′
15
Лени Йоро
4′
63′
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
54′
63′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
63′
21
Матеус дос Сантос Антони
9
Расмус Хейлунн
79′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
79′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
12
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь