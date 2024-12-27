Спортсмен декабря: Матвей Сафонов

Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ» летом, но в декабре занял место в воротах парижского клуба после травмы основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
23 декабря «ПСЖ» играл с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, и матч перешел в серию пенальти, где сильнее оказались парижане. Сафонов отразил два удара с 11-метровой отметки и собрал массу комплиментов от болельщиков.
Российский голкипер даже попал на обложку самой популярной французской спортивной газеты L'Equipe.
Всего к 27 декабря Сафонов провел за «ПСЖ» 8 матчей, в которых клуб одержал 6 побед, потерпел одно поражение и одну игру свел к ничейному результату.