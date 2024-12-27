Спортсмен декабря: Матвей Сафонов

23 декабря «ПСЖ» играл с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, и матч перешел в серию пенальти, где сильнее оказались парижане. Сафонов отразил два удара с 11-метровой отметки и собрал массу комплиментов от болельщиков.