Футболист получил красную карточку после танца из Fortnite: видео

«Мы должны признать, что он это заслужил. Мы хотим побеждать со смирением и достоинством. Я хочу, чтобы все мои игроки играли на самом высоком уровне, на который они способны. С этим приходит давление, на тебя смотрят, и люди пытаются тебя поддеть. На это он и реагировал.



Нельзя реагировать на такое, будучи профессиональным футболистом высокого уровня. Тебя будут оскорблять, и ты просто не сможешь на это реагировать. Такова природа зверя. Он извлечет из этого урок, к сожалению, нам будет не хватать его в воскресенье», — сказал Клеверли на послематчевой пресс-конференции.