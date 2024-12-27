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Футболист получил красную карточку после танца из Fortnite: видео

Нападающий «‎Уотфорда»‎ Квадво Баа получил красную карточку в концовке матча 23-го тура Чемпионшипа против «Портсмута» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Molly Darlington/Getty Images

«‎Уотфорд» одержал волевую победу благодаря голу полузащитника Рокко Ваты на пятой добавленной минуте. После финального свистка Баа подбежал к гостевой трибуне и исполнил популярный в компьютерной онлайн-игре Fortnite «Take the L» (англ. — прими это поражение).

Своим вызывающим поведением Баа спровоцировал игроков «Портсмута», которые набросились на него, потребовав от 21-летнего футболиста уважительного поведения. Несмотря на это, Баа продолжил танцевать и провоцировать игроков проигравшей команды.

Главный арбитр встречи Джефф Элтрингем показал игроку красную карточку и тем самым лишил его возможности сыграть в предстоящей игре с «‎Кардиффом». Тренер «Уотфорда» Том Клеверли после матча не стал защищать своего футболиста, заявив, что он заслужено получил красную карточку.

«Мы должны признать, что он это заслужил. Мы хотим побеждать со смирением и достоинством. Я хочу, чтобы все мои игроки играли на самом высоком уровне, на который они способны. С этим приходит давление, на тебя смотрят, и люди пытаются тебя поддеть. На это он и реагировал.

Нельзя реагировать на такое, будучи профессиональным футболистом высокого уровня. Тебя будут оскорблять, и ты просто не сможешь на это реагировать. Такова природа зверя. Он извлечет из этого урок, к сожалению, нам будет не хватать его в воскресенье», — сказал Клеверли на послематчевой пресс-конференции.

«‎Уотфорд» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «‎Лидса» на 11 очков.

Уотфорд
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