«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо до конца сезона

Соответствующее решение сегодня вынес Коммерческий суд Барселоны. В понедельник, 30 декабря, каталонцы обратятся с новым заявлением по этому вопросу в суд первой инстанции. «Барселона» считает текущие правила регистрации игроков недействительными, поскольку они регулируются Комитетом делегатов Ла Лиги — органом, который каталонский клуб считает некомпетентным.
31 декабря истекает дедлайн для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ранее сообщалось, что в контракте Ольмо предусмотрена возможность бесплатно покинуть «Барселону», если клуб не сможет его зарегистрировать. Также сообщалось, что агент Ольмо вчера прилетел в Манчестер, где может начать переговоры с «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».
Отмечается, что в настоящий момент «Барселона» изучает альтернативные варианты регистрации Ольмо, среди которых личное предоставление финансовых гарантий членами правления клуба.
Дани Ольмо перешел в «Барселону» в августе этого года из «РБ Лейпцига» за 55 млн евро. Он провел за сине-гранатовых 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Из-за проблем с финансовым fair play «Барселона» смогла зарегистрировать лучшего бомбардира Евро-2024 только на первую часть сезона Ла Лиги.