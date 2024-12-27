«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо до конца сезона

31 декабря истекает дедлайн для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ранее сообщалось, что в контракте Ольмо предусмотрена возможность бесплатно покинуть «Барселону», если клуб не сможет его зарегистрировать. Также сообщалось, что агент Ольмо вчера прилетел в Манчестер, где может начать переговоры с «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».