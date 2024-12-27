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«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо до конца сезона

«Барселона» не смогла зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую половину сезона-2024/25. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соответствующее решение сегодня вынес Коммерческий суд Барселоны. В понедельник, 30 декабря, каталонцы обратятся с новым заявлением по этому вопросу в суд первой инстанции. «Барселона» считает текущие правила регистрации игроков недействительными, поскольку они регулируются Комитетом делегатов Ла Лиги — органом, который каталонский клуб считает некомпетентным.

31 декабря истекает дедлайн для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ранее сообщалось, что в контракте Ольмо предусмотрена возможность бесплатно покинуть «Барселону», если клуб не сможет его зарегистрировать. Также сообщалось, что агент Ольмо вчера прилетел в Манчестер, где может начать переговоры с «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

Отмечается, что в настоящий момент «Барселона» изучает альтернативные варианты регистрации Ольмо, среди которых личное предоставление финансовых гарантий членами правления клуба.

Дани Ольмо перешел в «Барселону» в августе этого года из «РБ Лейпцига» за 55 млн евро. Он провел за сине-гранатовых 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Из-за проблем с финансовым fair play «Барселона» смогла зарегистрировать лучшего бомбардира Евро-2024 только на первую часть сезона Ла Лиги.

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