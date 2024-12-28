Криштиану Роналду сравнил «Манчестер Юнайтед» с аквариумом

В ноябре команду возглавил португалец Рубен Аморим, выдавший худший старт в истории манкуниацнев, потерпев четыре поражения в семи первых матчах во главе команды. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на семь очков.
«АПЛ — самая сложная лига в мире, все команды хороши, все борются, все футболисты сильны. Футбол изменился, легких матчей уже не бывает. Я говорил об этом полтора года назад и буду говорить об этом дальше: проблема не в тренерах.
Я всегда привожу такой пример: это как аквариум. Если в нем есть больная рыбка, а ты ее достаешь, решаешь проблему и возвращаешь обратно, то она заболеет снова. И у “Манчестер Юнайтед” такая же проблема. Проблема не только в тренере, она намного больше. Я на 100% уверен, что проблема не решена. Если я стану владельцем клуба, я все исправлю и изменю то, что сейчас плохо», — сказал Роналду.
Криштиану Роналду дважды в своей карьере выступал за «Манчестер Юнайтед»: с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за манкунианцев 346 матчей, в которых забил 145 мячей и сделал 64 голевые передачи. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды становился чемпионом Англии (2007−2009) и один раз выигрывал Лигу чемпионов (2008).