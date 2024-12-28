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Криштиану Роналду сравнил «Манчестер Юнайтед» с аквариумом

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards высказался о проблемах своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

В ноябре команду возглавил португалец Рубен Аморим, выдавший худший старт в истории манкуниацнев, потерпев четыре поражения в семи первых матчах во главе команды. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на семь очков.

«АПЛ — самая сложная лига в мире, все команды хороши, все борются, все футболисты сильны. Футбол изменился, легких матчей уже не бывает. Я говорил об этом полтора года назад и буду говорить об этом дальше: проблема не в тренерах.

Я всегда привожу такой пример: это как аквариум. Если в нем есть больная рыбка, а ты ее достаешь, решаешь проблему и возвращаешь обратно, то она заболеет снова. И у “Манчестер Юнайтед” такая же проблема. Проблема не только в тренере, она намного больше. Я на 100% уверен, что проблема не решена. Если я стану владельцем клуба, я все исправлю и изменю то, что сейчас плохо», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду дважды в своей карьере выступал за «Манчестер Юнайтед»: с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за манкунианцев 346 матчей, в которых забил 145 мячей и сделал 64 голевые передачи. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды становился чемпионом Англии (2007−2009) и один раз выигрывал Лигу чемпионов (2008).

Вулверхэмптон
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Витор Перейра
Рубен Аморим
Голы
Вулверхэмптон
Матеус Кунья
58′
Хван Хи Чхан
90+9′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
90′
4
Сантьяго Буэно
24
Тоте Гомеш
7
Андре
10
Матеус Кунья
3
Райан Аит Нури
87′
19
Родригу Гомеш
22
Нелсон Семеду
90′
15
Крейг Доусон
8
Жоау Гомес
33′
73′
20
Томми Дойл
9
Йорген Странд Ларсен
90′
27
Жан-Рикне Беллегард
29
Гонсалу Гедеш
74′
11
Хван Хи Чхан
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18′
47′
15
Лени Йоро
4′
63′
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
54′
63′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
63′
21
Матеус дос Сантос Антони
9
Расмус Хейлунн
79′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
79′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
12
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь