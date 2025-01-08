Бывший главный тренер «Челси» возглавит «Вест Хэм»

Как сообщает газета The Times, «Вест Хэм» в ближайшее время отправит в отставку Хулена Лопетеги и заключит контракт с английским специалистом. Сроки соглашения не сообщаются. Запланированная на среду предматчевая пресс-конференция нынешнего главного тренера «Вест Хэма» испанца Хулена Лопетеги была отменена.
По данным источника, первый матч под руководством Поттера команда может провести 10 января в 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы».
Грэм Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Поттер стал первым тренером при новом руководстве «синих», сместив на этом посту Томаса Тухеля, с которым команда в 2021 году выиграла Лигу чемпионов. После отставки главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в качестве одного из претендентов на вакантный пост назывался и Грэм Поттер, однако Футбольная ассоциация Англии в итоге остановила свой выбор на другом экс-наставнике «Челси» — сборную возглавил немец Томас Тухель.
После 20 туров «Вест Хэм» с 23 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Последние два матча команда проиграла с крупным счетом — «Ливерпулю» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4).