Бывший главный тренер «Челси» возглавит «Вест Хэм»

Грэм Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Поттер стал первым тренером при новом руководстве «синих», сместив на этом посту Томаса Тухеля, с которым команда в 2021 году выиграла Лигу чемпионов. После отставки главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в качестве одного из претендентов на вакантный пост назывался и Грэм Поттер, однако Футбольная ассоциация Англии в итоге остановила свой выбор на другом экс-наставнике «Челси» — сборную возглавил немец Томас Тухель.