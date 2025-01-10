Анчелотти: Мбаппе близок к своей лучшей форме

«Мы хорошо начали, но когда нам нужно было забивать… мы этого не сделали. Не забивали второй гол до 90-й минуты, но таков итог матча, который был сложным. “Мальорка” очень хорошо защищалась и имела несколько моментов. Могло произойти все, что угодно, но у нас была хорошая игра в обороне. И вот, финал», — приводит слова главного тренера «Реала» AS.