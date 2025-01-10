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Анчелотти: Мбаппе близок к своей лучшей форме

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил прогресс нападающего Килиана Мбаппе по ходу сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

«Мбаппе был очень хорош в декабре и сейчас. Он близок к своей лучшей форме. Он забивает голы и становится более активным», — приводит слова Анчелотти RMC.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала» в декабре. 26-летний француз опередил в голосовании болельщиков полузащитников Джуда Беллингема и Федерико Вальверде, защитника Антонио Рюдигера и нападающего Родриго.

Также Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании (3:0).

«Мы хорошо начали, но когда нам нужно было забивать… мы этого не сделали. Не забивали второй гол до 90-й минуты, но таков итог матча, который был сложным. “Мальорка” очень хорошо защищалась и имела несколько моментов. Могло произойти все, что угодно, но у нас была хорошая игра в обороне. И вот, финал», — приводит слова главного тренера «Реала» AS.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в воскресенье, 12 января. В прошлом году команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» со счетом 4:1.

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