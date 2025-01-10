Семья экс-владельца «Лестера» подала иск на рекордную сумму

Вертолет таиландского миллиардера упал рядом с футбольным стадионом «Кинг-пауэр» в Лестере вечером 27 октября 2018 года. Пять человек, находившихся на борту вертолета — сам бизнесмен, двое его помощников и двое пилотов — погибли. По словам очевидцев, машина потеряла управление и ушла в неконтролируемое вращение почти сразу после того, как поднялась в воздух с футбольного поля.