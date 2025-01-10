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Семья экс-владельца «Лестера» подала иск на рекордную сумму

Родственники погибшего владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вичая Шриваддханапрабхи подали крупнейший в истории Британии иск.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вертолет таиландского миллиардера упал рядом с футбольным стадионом «Кинг-пауэр» в Лестере вечером 27 октября 2018 года. Пять человек, находившихся на борту вертолета — сам бизнесмен, двое его помощников и двое пилотов — погибли. По словам очевидцев, машина потеряла управление и ушла в неконтролируемое вращение почти сразу после того, как поднялась в воздух с футбольного поля.

Согласно заявлению семьи бизнесмена из Таиланда, сумма иска, зарегистрированного в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне против производителя вертолета, компании Leonardo, составляет 2,15 миллиарда фунтов.

Специалисты британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий установили, что к катастрофе привела неисправность трансмиссии рулевого винта. Они также констатировали, что пилот не мог избежать падения. Как говорится в иске, производитель вертолетов мог внести важные изменения в конструкцию своих машин, что предотвратило бы эту трагедию.

В феврале 2011 года Шриваддханапрабха стал владельцем «Лестер Сити». Во время его руководства клубом «лисы» в 2016 году сенсационно стали чемпионами Англии. Председателя совета директоров клуба в настоящий момент является сын миллиардера Айяватт Шривадданапрабха.

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