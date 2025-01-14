Самые современные футбольные стадионы: фото

«Альянц Арена»
Домашняя арена футбольного клуба «Бавария», выступающего в Бундеслиге. Стадион был построен в 2005 году по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron Architekten. «Альянц Арена» вмещает чуть более 75 тысяч зрителей.
Фасад спортивного сооружения облицован специальными ромбовидными воздушными подушками, каждая имеет подсветку. Перед началом сезона-2015/16 на арене была установлена новая система освещения. После этого фасад стадиона переливается 16-ю миллионами цветов. С введением новой системы «Альянц Арена» стала самым большим в Европе и первым в Германии стадионом со светодиодной наружной подсветкой.
«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Домашняя арена футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур», выступающего в Английской Премьер-Лиге. Арена вмещает в себя чуть более 62 тысяч болельщиков. Строительство нового стадиона для футбольного клуба началось в 2015 году и завершилось в 2019 году. Часть сооружения располагается на месте старого стадиона «Уайт Харт Лейн». Более того, части старого сооружения использовали для постройки нового.
На объект было потрачено £1,2 млрд. Он является крупнейшим стадионом Лондона после легендарного «Уэмбли». Отличительной особенностью арены считается уникальная конструкция с выдвижным полем. Газон разделен на секции и его можно заменить за несколько минут.
«Групама Стэдиум»
Более известный как «Парк Олимпик Лион», стадион является домашней ареной футбольного клуба «Олимпик Лион», выступающего в Лиге 1. C 2017 года согласно спонсорскому контракту сооружение носит имя «Групама Стэдиум». Арена вмещает чуть более 59 тысяч зрителей и является третьей по вместимости во Франции после «Стад де Франс» и «Велодрома». Строительство стадиона началось в 2012 году и завершилось в 2016 году. Разработчиком проекта стала архитектурная фирма Populous. Стоимость работ составила €410 млн.
Стадион имеет 500 точек доступа Wi-Fi с возможностью одновременного подключения до 20 тысяч устройств. Также он оснащен множеством экранов и имеет собственное мобильное приложение, а специальная конструкция крыши сооружения сделана для усиления звука. «Групама Стэдиум» включает в себя спортивные помещения, две гостиницы, центр досуга, коммерческие площадки и музей.
«Планета Групп Арена»
Домашняя арена футбольного клуба «Гент», выступающего в Бельгийской Про-лиге. Строительство стадиона началось в 2011 году и продлилось два года. Сооружение вмещает чуть более 20 тысяч зрителей. Арена стала первой построенной в Бельгии с 1974 года.
В апреле 2024 года стадион был переименован в «Планета Групп Арена», а компания «Планета Групп» стала одной из его владельцев. Стадион можно назвать примером экологичного спортивного объекта. На его крыше расположены солнечные панели, а для полива газона используется система сбора и фильтрации дождевой воды.
«Мерседес-Бенц Стэдиум»
Домашняя арена клуба, выступающего в НФЛ (Национальная футбольная лига) «Атланта Фэлконс» и клуба МЛС «Атланта Юнайтед». Строительство арены началось в 2014 году и завершилось в 2017 году. На проект было потрачено $1,6 млрд. Во время матчей по американскому футболу стадион вмещает 71 тысячу болельщиков, а на игры по футболу арена может принять 42500 тысячи зрителей.
Особенностью проекта является раздвижная крыша, которая состоит из восьми треугольных панелей. Прозрачность панелей можно изменять, чтобы регулировать освещение.
В 2026 году стадион примет матчи чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.