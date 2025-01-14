Самые современные футбольные стадионы: фото

Более известный как «Парк Олимпик Лион», стадион является домашней ареной футбольного клуба «Олимпик Лион», выступающего в Лиге 1. C 2017 года согласно спонсорскому контракту сооружение носит имя «Групама Стэдиум». Арена вмещает чуть более 59 тысяч зрителей и является третьей по вместимости во Франции после «Стад де Франс» и «Велодрома». Строительство стадиона началось в 2012 году и завершилось в 2016 году. Разработчиком проекта стала архитектурная фирма Populous. Стоимость работ составила €410 млн.