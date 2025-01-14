«Лацио» уволил орнитолога из-за скандала с интимными фото

По информации источника, Бернабе выложил в сеть фотографии своих гениталий после операции, в ходе которой ему установили трехкомпонентный гидравлический протез. Ранее он потерял одно яичко из-за несчастного случая в молодом возрасте.
— «Лацио» шокирован сопровождающими их фото, видео и заявлениями господина Хуана Бернабе и объявляет о немедленном разрыве всех отношений с этим лицом, учитывая серьезность его поведения. Клуб осознает боль, которую причинит болельщикам отсутствие орла на следующих домашних матчах. Мы все разделяем ее, но клуб считает, что нельзя ассоциировать всех нас, и особенно исторический символ — орла, с лицом, которое своей инициативой сделало продолжение отношений неприемлемым", — сказано в заявлении клуба.
Бернабе работал в клубе с 2010 года. Он отвечал за запуск канадского орла по кличке Олимпия, который является символом клуба. Орел традиционно пролетает над стадионом перед каждой игрой «Лацио».
В октябре 2021 года «Лацио» отстранял Бернабе от работы после публикации видео, на котором он с орлом на руке фашистским жестом приветствует болельщиков на «Стадио Олимпико».
«Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на 11 очков. В воскресенье, 19 января, римляне на выезде сыграют с «Вероной». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.