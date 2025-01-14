«Лацио» уволил орнитолога из-за скандала с интимными фото

— «Лацио» шокирован сопровождающими их фото, видео и заявлениями господина Хуана Бернабе и объявляет о немедленном разрыве всех отношений с этим лицом, учитывая серьезность его поведения. Клуб осознает боль, которую причинит болельщикам отсутствие орла на следующих домашних матчах. Мы все разделяем ее, но клуб считает, что нельзя ассоциировать всех нас, и особенно исторический символ — орла, с лицом, которое своей инициативой сделало продолжение отношений неприемлемым", — сказано в заявлении клуба.