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Ла Лига отклонила апелляцию на дисквалификацию Винисиуса

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оставил в силе двухматчевую дисквалификацию нападающего «Реала» Винисиуса, сообщает Marca.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 3 января Винисиус был удален в матче 12-го тура чемпионата Испании. На 79‑й минуте при счете 0:1 в пользу «Валенсии» бразилец толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски. В оставшееся время «Реал» усилиями Луки Модрича и Джуда Беллингема забил два мяча и победил — 2:1. Красная карточка стала для Винисиуса первой за 6 лет выступлений в Ла Лиге.

Винисиус был дисквалифицирован на два матча и получил штраф в размере €600, а мадридский «Реал» был оштрафован на €700.

Отмечается, что «Реал» может подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD).

Из-за дисквалификации 24-летний нападающий может пропустить матчи 20-го и 21-го туров с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом» соответственно.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 20 результативных передач. Бразилец в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, три раза стал обладателем Суперкубка Испании и один раз завоевал Кубок страны.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 43 очками. На первом месте располагается «Атлетико» с 44 баллами, тройку лидеров замыкает «Барселона», отставая от матрасников на 6 очков.

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