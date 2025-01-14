Ла Лига отклонила апелляцию на дисквалификацию Винисиуса

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 20 результативных передач. Бразилец в составе команды стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, три раза стал обладателем Суперкубка Испании и один раз завоевал Кубок страны.