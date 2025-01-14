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Источник: Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду

Как сообщает член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии Абдулхади, лидер атак «Ливерпуля» готов покинуть Английскую Премьер-лигу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, Салах достиг соглашения о переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии в качестве свободного агента. В посте со ссылкой на испанские источники Абдулхади написал буквально следующее: «Мохамед Салах заключил соглашение с представителями Саудовской Аравии на игру в Roshn League в следующем сезоне, но он пока не знает названия клуба».

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) полностью владеет четырьмя клубами лиги — «Аль-Хилялем», «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Таким образом, соглашение с правительством Салаха можно истолковать как предварительное контрактное соглашение. По данным источника, Салах договорился с правительством Саудовской Аравии о том, чтобы играть в стране, но он пока не знает, за кого конкретно он будет играть, пока организация не примет окончательное решение.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Салах провел за «Ливерпуль» 377 матчей, в которых забил 232 мяча и сделал 105 результативных передач. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.

В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего Салаха 18 голов и 13 ассистов в 19 матчах АПЛ.

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