Источник: Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) полностью владеет четырьмя клубами лиги — «Аль-Хилялем», «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Таким образом, соглашение с правительством Салаха можно истолковать как предварительное контрактное соглашение. По данным источника, Салах договорился с правительством Саудовской Аравии о том, чтобы играть в стране, но он пока не знает, за кого конкретно он будет играть, пока организация не примет окончательное решение.