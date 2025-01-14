Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лацио» объявил о переходе Ибрагимовича из «Баварии»

Игрок молодежной сборной Германии Арийон Ибрагимович продолжит карьеру в римском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19-летний Арийон Ибрагимович перешел из мюнхенской «Баварии» в итальянский «Лацио» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба римского клуба на своём официальном сайте.

«Арийон в “Баварии” с юных лет, мы хотим давать путь таким футболистам. На каждой тренировке он полностью выкладывается, теперь ему нужно начать получать игровое время на самом высоком уровне. Будем продолжать внимательно следить за ним», — заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

Арийон играет на позиции атакующего полузащитника и уже имеет опыт выступлений в Италии — в сезоне-2023/24 он был арендован «Фрозиноне». За клуб, который по итогам того сезона вылетел в Серию B, молодой футболист провел 18 матчей и забил 2 мяча.

19-летний полузащитник принял участие в трех матчах «Баварии» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ибрагимович в 4 миллиона евро.

Лацио
Бавария
Чемпионат Италии: таблица и календарь