«Лацио» объявил о переходе Ибрагимовича из «Баварии»

«Арийон в “Баварии” с юных лет, мы хотим давать путь таким футболистам. На каждой тренировке он полностью выкладывается, теперь ему нужно начать получать игровое время на самом высоком уровне. Будем продолжать внимательно следить за ним», — заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.