«Лацио» объявил о переходе Ибрагимовича из «Баварии»

19-летний Арийон Ибрагимович перешел из мюнхенской «Баварии» в итальянский «Лацио» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба римского клуба на своём официальном сайте.
«Арийон в “Баварии” с юных лет, мы хотим давать путь таким футболистам. На каждой тренировке он полностью выкладывается, теперь ему нужно начать получать игровое время на самом высоком уровне. Будем продолжать внимательно следить за ним», — заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.
Арийон играет на позиции атакующего полузащитника и уже имеет опыт выступлений в Италии — в сезоне-2023/24 он был арендован «Фрозиноне». За клуб, который по итогам того сезона вылетел в Серию B, молодой футболист провел 18 матчей и забил 2 мяча.
19-летний полузащитник принял участие в трех матчах «Баварии» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ибрагимович в 4 миллиона евро.