Игрок «Севильи» задержан за намеренное получение желтых карточек

По версии следствия, в прошлом сезоне чемпионата Испании защитник намеренно получал предупреждения, чтобы его знакомые могли заработать в букмекерских конторах. Двое предполагаемых сообщников Саласа также находятся под следствием. Если вина 22-летнего футболиста будет доказана, ему грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.