Игрок «Севильи» задержан за намеренное получение желтых карточек

Футболиста «Севильи» Кике Саласа арестовали по подозрению в мошенничестве на ставках. Об этом сообщает COPE.
По версии следствия, в прошлом сезоне чемпионата Испании защитник намеренно получал предупреждения, чтобы его знакомые могли заработать в букмекерских конторах. Двое предполагаемых сообщников Саласа также находятся под следствием. Если вина 22-летнего футболиста будет доказана, ему грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.
Испанский защитник в минувшем сезоне получил 10 желтых карточек, семь из них пришлись на девять последних матчей. Из этих семи предупреждений пять Саласу было вынесено начиная с 90-й минуты.
В декабре 2024 года 22-летний футболист продлил контракт с «Севильей» до 2029-го. В нынешнем сезоне Салас провел 16 матчей и сделал две голевые передачи.