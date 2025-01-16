«ПСЖ» с трудом обыграл клуб пятого дивизиона в Кубке Франции

Ворота парижан в этой встрече защищал третий вратарь команды Арнау Тенас, который уже на 3-й минуте ошибся на выходе и пропустил гол от албанца Кевиса Гьечи.
На 37-й минуте «ПСЖ» сравнял счет благодаря голу Варрена Заир-Эмери. На 67-й минуте Дезирэ Дуэ вывел столичный клуб вперед, однако хозяева матча отыгрались спустя четыре минуты благодаря голу Максанса Фурнеля. Матч шел к серии пенальти, но на 88-й минуте Бредли Баркола замкнул подачу Нуну Мендеша и забил третий мяч своей команды.
Окончательный счет на второй добавленной минуте установил Гонсалу Рамуш, реализовавший пенальти.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов третий матч подряд проводит на скамейке запасных. Последний раз он защищал ворота парижан 22 декабря в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 4:3 пен.).
«ПСЖ» вышел в стадию ⅛ финала турнира, которая пройдет 5 января. Соперник команды Луиса Энрике будет известен позднее. Столичный клуб является действующим обладателем Кубка Франции.
В другой встрече игрового дня «Лион», занимающий шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, не справился с клубом из пятого дивизиона «Бургуэн‑Жалье» (2:2, пен. 2:4). Стоит отметить, что все клубы из пятого французского дивизиона (Насьональ 3) имеют любительский статус.