«ПСЖ» с трудом обыграл клуб пятого дивизиона в Кубке Франции

На 37-й минуте «ПСЖ» сравнял счет благодаря голу Варрена Заир-Эмери. На 67-й минуте Дезирэ Дуэ вывел столичный клуб вперед, однако хозяева матча отыгрались спустя четыре минуты благодаря голу Максанса Фурнеля. Матч шел к серии пенальти, но на 88-й минуте Бредли Баркола замкнул подачу Нуну Мендеша и забил третий мяч своей команды.