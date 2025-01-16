«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, установив клубный рекорд

Команда Диего Симеоне провела 15 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед подряд в чемпионате Испании, а также четыре в Кубке Испании и три победы на общем этапе Лиги чемпионов. Победная серия «матрасников» началась 31 октября с победы в 1/64 финала Кубка Испании над командой шестого дивизиона «Вик» (2:0).
Ранее самая продолжительная победная серия «Атлетико» была зафиксирована в 2012 году, когда команда Симеоне выиграла 13 матчей подряд. Рекордная победная серия в Испании принадлежит мадридскому «Реалу», который в сезоне-2014/15 выдал серию из 22 побед кряду.
«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, на один балл опережая «Реал». В субботу, 18 января, «матрасники» на выезде сыграют с «Леганесом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.