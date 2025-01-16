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«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, установив клубный рекорд

Мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Эльче» (4:0) в матче ⅛ финала Кубка Испании и продлил свою рекордную победную серию. Об этом сообщает Opta Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команда Диего Симеоне провела 15 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед подряд в чемпионате Испании, а также четыре в Кубке Испании и три победы на общем этапе Лиги чемпионов. Победная серия «матрасников» началась 31 октября с победы в 1/64 финала Кубка Испании над командой шестого дивизиона «Вик» (2:0).

Ранее самая продолжительная победная серия «Атлетико» была зафиксирована в 2012 году, когда команда Симеоне выиграла 13 матчей подряд. Рекордная победная серия в Испании принадлежит мадридскому «Реалу», который в сезоне-2014/15 выдал серию из 22 побед кряду.

«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, на один балл опережая «Реал». В субботу, 18 января, «матрасники» на выезде сыграют с «Леганесом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

Атлетико
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