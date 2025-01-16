«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, установив клубный рекорд

Команда Диего Симеоне провела 15 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед подряд в чемпионате Испании, а также четыре в Кубке Испании и три победы на общем этапе Лиги чемпионов. Победная серия «матрасников» началась 31 октября с победы в 1/64 финала Кубка Испании над командой шестого дивизиона «Вик» (2:0).