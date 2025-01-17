Холанд стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

17 января СМИ сообщили о том, что Эрлинг Холанд продлил контракт с «горожанами» до лета 2034 года. По данным The Guardian, заработок нападающего составит полмиллиона фунтов в неделю.
Ранее портал Capology сообщал, что на текущий момент норвежский форвард является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после одноклубника Кевина Де Брейне, зарабатывающего 20,8 миллиона фунтов в год.
Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года. В дебютном сезоне за «Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. В общей сложности он провел 126 матчей за «синих», в которых забил 111 мячей и сделал 15 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
Холанд дебютировал за сборную Норвегии в сентябре 2019 года. Он провел за национальную команду 39 матчей и забил 38 голов. В прошлом году он опередил по голам Юргена Юве (33), чей результат держался с 1934 года.