Холанд стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года. В дебютном сезоне за «Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. В общей сложности он провел 126 матчей за «синих», в которых забил 111 мячей и сделал 15 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.