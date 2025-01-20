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Экс-игрок сборной Англии подписал контракт с аутсайдером Серии А

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли перешел в итальянский клуб «Комо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Алли подписал контракт с «Комо» до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Задача состоит в том, чтобы создать для Деле благоприятные условия, в которых он сможет постепенно интегрироваться в команду. Несмотря на то, что от игрока не требуется немедленных результатов, клуб уверен, что он внесет значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов», — говорится в заявлении «Комо».

Напомним, Деле Алли летом 2024 году покинул «Эвертон» и с тех пор находился без клуба. Ранее Алли выступал за «Тоттенхэм», за который провел 269 матчей во всех турнирах, забив 67 голов и сделав 57 результативных передач. 28-летний Алли дебютировал за основную сборную Англии в 2015 году. В составе национальной команды полузащитник провел 37 матчей, в которых забил три гола.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Комо» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице с 19 очками. Сегодня, 20 января, команда Сеска Фабрегаса в матче 20-го тура Серии А сыграет на домашнем поле с «Удинезе».

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Тоттенхэм Хотспур
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