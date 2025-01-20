Экс-игрок сборной Англии подписал контракт с аутсайдером Серии А

«Задача состоит в том, чтобы создать для Деле благоприятные условия, в которых он сможет постепенно интегрироваться в команду. Несмотря на то, что от игрока не требуется немедленных результатов, клуб уверен, что он внесет значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов», — говорится в заявлении «Комо».