Экс-игрок сборной Англии подписал контракт с аутсайдером Серии А

Алли подписал контракт с «Комо» до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Задача состоит в том, чтобы создать для Деле благоприятные условия, в которых он сможет постепенно интегрироваться в команду. Несмотря на то, что от игрока не требуется немедленных результатов, клуб уверен, что он внесет значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов», — говорится в заявлении «Комо».
Напомним, Деле Алли летом 2024 году покинул «Эвертон» и с тех пор находился без клуба. Ранее Алли выступал за «Тоттенхэм», за который провел 269 матчей во всех турнирах, забив 67 голов и сделав 57 результативных передач. 28-летний Алли дебютировал за основную сборную Англии в 2015 году. В составе национальной команды полузащитник провел 37 матчей, в которых забил три гола.
В текущем сезоне чемпионата Италии «Комо» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице с 19 очками. Сегодня, 20 января, команда Сеска Фабрегаса в матче 20-го тура Серии А сыграет на домашнем поле с «Удинезе».