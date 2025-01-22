Капитан сборной Словакии перейдет из «ПСЖ» в «Фенербахче»

29-летний Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ» летом 2023 года на правах свободного агента после истечения контракта с миланским «Интером». В составе парижан защитник провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Вместе с клубом Шкриньяр стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Франции.