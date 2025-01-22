Капитан сборной Словакии перейдет из «ПСЖ» в «Фенербахче»

Пресс-служба «Фенербахче» разместила фото Шкриньяра в соцсетях и сообщила, что футболист направляется в Стамбул. На снимке защитник держит футболку турецкого клуба.
29-летний Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ» летом 2023 года на правах свободного агента после истечения контракта с миланским «Интером». В составе парижан защитник провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Вместе с клубом Шкриньяр стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Франции.
Шкриньяр на протяжении шести сезонов выступал за миланский «Интер». Словак провел за итальянский клуб 246 матчей и забил 11 мячей. В составе «Интера» он завоевал пять трофеев. В 2020 году футболист дошел с командой до финала Лиги Европы, в 2023 году — до финала Лиги чемпионов.
В составе сборной Словакии Милан Шкриньяр провел 77 матчей, в которых забил три гола. На Евро-2024 сборная Словакии дошла до ⅛ финала, где уступила сборной Англии со счетом (1:2, д.в.).