«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего «Айнтрахта»

По данным СМИ, «Манчестер Сити» заплатит «Айнтрахту» 75 миллионов евро в виде гарантированной суммы и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Зарплата игрока будет составлять 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.