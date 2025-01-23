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«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего «Айнтрахта»

25-летний футболист сборной Египта продолжит карьеру в клубе из Манчестера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Горожане» объявили о переходе Мармуша из «Айнтрахта». Омар подписал контракт до 2029 года и выбрал номер 7.

По данным СМИ, «Манчестер Сити» заплатит «Айнтрахту» 75 миллионов евро в виде гарантированной суммы и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Зарплата игрока будет составлять 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Омар Мармуш проводит крайне успешный сезон в немецкой Бундеслиге. В активе египтянина 24 результативных действия в 17 матчах — 15 забитых мячей и 9 голевых передач.

Воспитанник египетского клуба «Вади Дегла» с 2017 года играет в Германии. Ранее Мармуш выступал за «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Штутгарт». В его активе 35 матчей и 6 голов за сборную Египта.

Это третья покупка английского клуба в зимнее трансферное окно. Ранее состав «Манчестер Сити» пополнили защитники — Абдукадир Хусанов из «Ланса», Витор Рейс из «Палмейраса».

Манчестер Сити
Айнтрахт Ф
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