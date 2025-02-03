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«Галатасарай» объявил об аренде Мораты из «Милана»

Форвард «Милана» Альваро Мората перешел в турецкий «Галатасарай», сообщает пресс-служба клуба из Стамбула.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщается на сайте «Галатасарая», 32-летний футболист арендован до 20 января 2026 года. Общая сумма трансфера составляет €6 млн. Турецкий клуб сможет выкупить Морату за €8 млн при подаче письменного уведомления до 15 января. Также аренда может быть продлена до 30 июня 2026 года.

Мората опубликовал прощальный пост посвященный «Милану».

«Спасибо, что дали мне шанс надеть эту футболку. “Милан” — невероятный клуб, а еще более невероятны люди, которые в нем работают. Спасибо всем», — написал Мората на своей странице в соцсетях.

Напомним, Альваро Мората перешел в «Милан» летом 2024 года из мадридского «Атлетико». В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее Мората выступал за мадридский «Реал», а также итальянский «Ювентус» и английский «Челси».

В составе сборной Испании Мората выиграл Евро-2024, который прошел в Германии.

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