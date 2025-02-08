Матч «Севилья» — «Барселона» 9 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Главный арбитр встречи — Алехандро Хосе Эрнандес. Игру «Севилья» — «Барселона» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Прошлый сезон стал худшим для «Севильи» в 21-м веке. Команда финишировала 14-й и впервые за 20 лет осталась без еврокубков. Летом ее возглавил Хавьер Гарсия Пимьента. У нового тренера пока не получается поднять «Севилью» в топ-10, да и из Кубка Испании клуб уже вылетел. В 2025-м андалусийцы идут без поражений: победа и три ничьих. После продажи форварда Юссефа Эн-Несири у них есть проблемы в атаке: в 22 турах «Севилья» забила всего 24 гола.
«Барселона» продолжает погоню за «Реалом», после победы над «Алавесом» (1:0) неделю назад отставание от «Мадрида» сократилось до 4 очков. В четверг каталонцы расправились еще и с «Валенсией» (5:0) в Кубке Испании. В 2025-м на счету «Барсы» 8 побед и 2 ничьи. В Ла Лиге лучшим игроком команды по системе гол+пас остается Роберт Левандовски (18+2), далее идут Рафинья (12+6) и Ламин Ямаль (5+10).
«Барселона» выиграла 6 последних матчей у «Севильи». В первом круге каталонцы разгромили соперника 5:1.
Результаты прошедших матчей и расписание Ла Лиги вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, «Барселона» — явный фаворит в этой встрече. Коэффициент на победу гостей равен 1,57, на ничью — 4,70, на победу «Севильи» — 5,80. Также в этом матче ждут как минимум 3 гола.