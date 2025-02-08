Матч «Севилья» — «Барселона» 9 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Прошлый сезон стал худшим для «Севильи» в 21-м веке. Команда финишировала 14-й и впервые за 20 лет осталась без еврокубков. Летом ее возглавил Хавьер Гарсия Пимьента. У нового тренера пока не получается поднять «Севилью» в топ-10, да и из Кубка Испании клуб уже вылетел. В 2025-м андалусийцы идут без поражений: победа и три ничьих. После продажи форварда Юссефа Эн-Несири у них есть проблемы в атаке: в 22 турах «Севилья» забила всего 24 гола.