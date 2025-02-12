«Барселона» продлит контракт с Левандовским до 2027 года

Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии» за 45 млн евро. Он провел за сине-гранатовых 128 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 20 голевых передач. Вместе с «Барселоной» он становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны.