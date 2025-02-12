«Барселона» продлит контракт с Левандовским до 2027 года

Действующий контракт 36-летнего поляка рассчитан до лета 2026 года. В ближайшие недели соглашение будет продлено еще на один год.
Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии» за 45 млн евро. Он провел за сине-гранатовых 128 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 20 голевых передач. Вместе с «Барселоной» он становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны.
В этом сезоне Левандовски лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 19 голами, опережая на три мяча нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на два очка. В понедельник, 17 февраля, сине-гранатовые дома сыграют с «Райо Вальекано». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.